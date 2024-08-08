السجن ثم الترحيل.. للمعتدي على رئيسة وزراء الدنمارك

صدر حكم بحق بولندي بالسجن أربعة أشهر بتهمة الاعتداء على رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، أمس، مضيفة أنه سيتم ترحيله من البلاد.

ووجّهت اتهامات للرجل (39 عاماً) الذي لم تُكشف هويته بلكم كتف فريدريكسن اليمنى بقبضة يده، ما أفقدها توازنها إلا أنها لم تسقط، وعانت إصابة جراء ذلك.

وأوردت قناتا «دي آر» و«تي في 2» الدنماركيتان أن محكمة كوبنهاغن الجزائية أصدرت الحكم.

وكانت فريدريكسن في استراحة خاصة أثناء حملة الحزب الديمقراطي الاشتراكي لانتخابات البرلمان الأوروبي، عندما وقع الاعتداء عليها في ساحة مزدحمة بوسط العاصمة كوبنهاغن.

وكانت رئيسة الوزراء (46 عاماً) التي تتولى منصبها منذ عام 2019، تقوم بحملة لصالح المرشحة الرئيسة لحزبها في الاتحاد الأوروبي، كريستل شالدموزه التي انتُخبت. ولم يكن الهجوم على صلة بالحملة الانتخابية.