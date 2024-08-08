مهارات مدهشة في سماء إسبانيا

يستقطب مهرجان خيخون الجوي في شمال إسبانيا نخبة من أمهر الطيارين البهلوانيين في العالم، لتقديم عروضهم التي تحبس الأنفاس، وتنم عن مهارات تدريبية عالية. وعلى الرغم من الإبهار الذي يقدمه الطيارون في عروضهم الفردية فإن الإدهاش يكون في عروض الفرق الجماعية التي تتطلب الكثير من الدقة والانضباط، حيث يصفها المراقبون بأنها عروض الغلطة الواحدة، فأي هفوة يمكنها أن تتسبب بكارثة كبيرة.