طبيب متهم بقتل 4 مريضات.. يغطي على جرائمه بأعمال حرق

قالت الشرطة الألمانية إن طبيباً يبلغ من العمر 39 عاماً احتجز في العاصمة برلين للاشتباه في ارتكابه أربع جرائم قتل غير عمد.

وذكر بيان أن الطبيب، الذي يعمل في خدمة رعاية المرضى خارج المستشفى، متهم بقتل مريضات تتراوح أعمارهم بين 72 و94 عاماً في يونيو ويوليو الماضيين، لكن البيان لم يقدم تفاصيل حول الطريقة التي استخدمها في ارتكاب جرائمه.

وتشير مزاعم إلى أنه حاول التغطية على جرائمه من خلال ارتكاب أعمال حرق عمد لطمس الأدلة.

ولم تنجح جميع محاولاته في إضرام النيران في شقق الضحايا إذ تدخلت فرق الإطفاء في بعض المرات لإخماد الحرائق.

وقالت الشرطة إن الرجل محتجز منذ أمس (الثلاثاء).



