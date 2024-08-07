أستراليا: العثور على رُفات رجل مفقود بأحشاء تمساح

أعلنت الشرطة الأسترالية، أمس، أنه تم العثور على رفات بشري يعتقد أنه لرجل مفقود داخل أحشاء تمساح في شمال شرق أستراليا.

وكان الرجل (40 عاماً) قد فُقد في هجوم مشتبه فيه من قبل تمساح بالقرب من جسر نهر آنان في أقصى شمال كوينزلاند السبت الماضي.

وقالت شرطة كوينزلاند في بيان: «تجري عملية رسمية لتحديد الهوية، ولكن يعتقد أن الرفات هو رفات رجل مفقود من نيو ساوث ويلز. سيتم إجراء المزيد من الاختبارات لتحديد الهوية الإيجابية».

ونقلت وسائل إعلام محلية عن متحدث باسم وزارة البيئة والعلوم والابتكار في كوينزلاند قوله، إن تمساحاً كبيراً «يعتقد أنه مسؤول عن الهجوم المميت».

وقالت الشرطة: «تشير التحقيقات الأولية إلى أن الرجل كان يصطاد على ضفة النهر، وعندما سقط في الماء، لم ينجح في الطفو على السطح».