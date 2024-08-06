مغامرة مسار الفهود تُتيح مقابلة «الخمسة الكبار»

تطلق محمية سامارا كارو، وهي إحدى محميات حيوانات «الخمسة الكبار» في إيسترن كيب بجنوب إفريقيا، تجربة مسار الفهود (شيتا تريل) في سبتمبر المقبل. وتقدم مغامرة المشي لمسافات طويلة التي تستمر ثلاثة أيام فرصة لاستكشاف المحمية ذات المناظر الطبيعية والحياة البرية المتنوعة، والتي تبلغ مساحتها 67 ألف فدان. وتشتهر «سامارا» بأنها من أفضل الأماكن في إفريقيا لمشاهدة الفهود البرية، وهي أكثر قط كبير مُعرّض للخطر في القارة. ويُمكّن مسار «شيتا تريل» الضيوف من الانغماس في النظام البيئي، والتعرف إلى جهود الحفاظ على الفهود، وتتبّع هذه المخلوقات مع المرشدين ذوي الخبرة، بحسب موقع «ترافل ويكلي».

وسيقابل الزوار مجموعة واسعة من الحياة البرية، بما في ذلك الخمسة الكبار (الأفيال ووحيد القرن والجاموس الإفريقي والأسود والفهود)، وكذلك قطعان واسعة من الظباء والحُمُر الوحشية، وأكثر من 225 نوعاً من الطيور.