مطعم يضيف للوجبات أدوية مضادة للإسهال.. هذا ما تخفيه مكونات الأطباق!

حكم على اثنين من الطهاة في مطعم في مقاطعة صينية بالسجن لقيامهما بإضافة أدوية مضادة للإسهال إلى الوجبات الغذائية لضمان عدم تسبب المكونات الفاسدة لأطباقهما في اضطراب أمعاء الناس.

وأصدر مكتب إدارة السوق في منطقة تشونجتشو بمدينة نانتونج بياناً، في 30 يوليو الماضي، أعلن فيه أن اثنين من الطهاة اللذين عملا في مطعم فندقي محلي حُكم عليهما بالسجن، وأُرغما على دفع غرامة قدرها 160 ألف يوان (22 ألف دولار) لتقديمهما «طعاماً ساماً وضاراً» مخلوطاً بكبريتات الجنتاميسين، وهو مضاد حيوي يستخدم لعلاج الإسهال.

ويقال إن الجانيين كانا يستخدمان مكونات منتهية الصلاحية في أطباقهما، ويضيفان إليها الجنتاميسين لتقليل خطر إصابة الزبائن باضطرابات في المعدة.

ووفقاً لتحقيقات الشرطة، باع الطاهيان ما لا يقل عن 1612 وجبة من الطعام المخلوط بكبريتات الجنتاميسين.

وذكرت صحيفة 8World مؤخراً أن هذه القضية الغريبة لفتت انتباه مكتب إدارة السوق من قبل شخص أفاد بأن الطهاة هناك استخدموا الجنتاميسين لإلغاء آثار مكونات الطعام منتهية الصلاحية. وتم خلط أطباق مثل زعانف السمك المطهية مع صلصة الدجاج والأوتار المطهية مع صلصة الدجاج بكبريتات الجنتاميسين بمعدل «حقنة واحدة لكل طاولة» لضمان حصولها على التأثير المتوقع.

وعندما داهمت الشرطة المطعم عثرت على 101 صندوق من كبريتات الجنتاميسين في المطبخ، والتي اشتراها عامل صيانة يدعى تشانغ.

وكشف التحقيق الذي أعقب ذلك أن تشانغ كان يشتري بانتظام نحو 100 صندوق في المرة الواحدة دون تقديم وصفة طبية.

وأدين الطاهيان - المعروفان باسم شا وفو - ببيع أطباق ملوثة لتحقيق مكاسب مالية، وحُكم عليهما بالسجن عامين وسنة وستة أشهر على التوالي، وأُجبرا على دفع غرامة قدرها 160 ألف يوان أيضاً.