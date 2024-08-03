«صيف دبي»: 40 فعالية تنتظركم في أغسطس

كشفت الوجهات المختلفة في جميع أنحاء دبي عن جدول فعاليات يضم أكثر من 40 عرضاً فنياً جديداً وفعالية ترفيهية داخل مراكز التسوق خلال النصف الثاني من «مفاجآت صيف دبي» 2024، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستفادة من العروض الترويجية المذهلة التي تقدمها العلامات التجارية الكبرى في مراكز التسوق ووجهات البيع بالتجزئة، مع الاستمتاع بالدخول المجاني إلى عروض الموسيقى والفعاليات الترفيهية بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء.

ويقدم «سيتي سنتر مردف» مجموعة من الفعاليات الترفيهية الممتعة لزواره من العائلات، ويُقام عرض كونغ فو باندا الذي يعد أحدث إضافة لجدول فعاليات «مفاجآت صيف دبي» في أغسطس، ثلاث مرات يومياً حتى الرابع من أغسطس. كما يستضيف مركز التسوق العرض الجديد كلياً الذي يقدمه الفريق الفائز ببطولة العالم للقفز بالحبال يومي 24 و25 أغسطس. وفي الوقت ذاته، يمكن للصغار وعشاق الرياضات الرقمية ومحبي التكنولوجيا، المشاركة في مهرجان الألعاب الذي يقام في «سيتي سنتر مردف» يومياً، ويحتفي بثقافة الألعاب الرقمية النابضة بالحياة في دبي، من خلال مشاركة المشاهير والرعاة وأبرز منظمي فعاليات الألعاب. ويمكن لزوار «مول الإمارات» الاستمتاع بمشاهدة عرض «فلاش موب روك أند رول» الجديد كلياً يومي 10 و11 أغسطس، الذي تقدمه مجموعة من محترفي الفنون الاستعراضية والعروض البهلوانية.

ويعود عرض الموسيقى والأضواء (تخيل) الشهير في «دبي فستيفال سيتي مول» بحلة جديدة بمناسبة موسم الصيف. ويمكن لزوار مركز التسوق أيضاً مشاهدة عروض جديدة وممتعة في كل عطلة نهاية أسبوع من «مفاجآت صيف دبي»، بما في ذلك عرض عازف الكمان يومي 10 و11 أغسطس الجاري، وعرض القفز بالترامبولين البهلواني يومي 17 و18 أغسطس، وعرض «فينتيج فاكيشن» يومي 31 أغسطس والأول من سبتمبر المقبل.

ويستمتع الزوار بعرض «استعدوا لمفاجآت الصيف المميزة» في «ميركاتو»، مع عروض السيرك الترفيهية المجانية وتجربة التزحلق الممتعة التي تستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل. ويمكن للعائلات والأصدقاء مشاهدة العروض الترفيهية الجديدة للسيرك الأوروبي «هارليكوين»، وعرض الكوميديا السحري الذي يقدمه جون أودري، وعرض خفة اليد المفضل لدى الجميع الذي يقدمه ماجيك فيل. وإضافة إلى ذلك، يمكن للأطفال الاستمتاع بالمشاركة في ورش العمل الإبداعية المميزة.

ويمكن لزوار «نخيل مول» الاستمتاع بحضور عروض «آيس كريم جيسترز» يومي 17 و18 أغسطس التي تضم مجموعة فنانين يرتدون أزياء تحاكي أشكال «الآيس كريم» والحلويات المختلفة والمتنوعة وقطرات الشراب، ما يكوّن لوحة فنية رائعة للمتسوقين.

ويقدم «ابن بطوطة مول» لزواره عرض الزهور المتجول يومي 10 و11 أغسطس. وفي الوقت ذاته، تساعد جلسات «أسترولاب» التي تقام من 16 أغسطس إلى الأول من سبتمبر، الأطفال على إطلاق العنان لإبداعاتهم في ما يتعلق ببناء الروبوتات، والليغو، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وأنشطة «ماينكرافت».

ويعد الصيف في «سيتي ووك» أكثر متعة من أي وقت مضى خلال «مفاجآت صيف دبي»، حيث تستضيف الوجهة الشهيرة مجموعة من عروض الترفيه الداخلية المميزة التي يقدمها عازف الغيتار والتشيللو أيام 10 و11 و24 و25 أغسطس، ويمكن للمتسوقين من زوار «ذا آوتلت فيليدج» الاستمتاع بمشاهدة عرض الحلوى المتجول يومي 17 و18 أغسطس.

وينتظر الزوار الكثير من الأنشطة والفعاليات الترفيهية خلال «مفاجآت صيف دبي» حتى 31 أغسطس في أشهر الوجهات والمعالم السياحية على مستوى المدينة، بما في ذلك «ممشى الخوانيج»، و«لاست إكزت الخوانيج»، و«لاست إكزت أبوظبي ودبي»، و«لاست إكزت القدرة» و«السيف» و«بوكس بارك»، حيث يمكن للأصدقاء والعائلات الاستمتاع بالفعاليات الموسيقية الترفيهية.

• يمكن لسكان دبي وزوارها الاستفادة من العروض الترويجية والاستمتاع بالدخول المجاني إلى عروض الموسيقى والفعاليات الترفيهية.

احتفال «مدهش»

يحتفل «مدهش» الشخصية المحبوبة لدى الجميع بمرور 25 عاماً على ظهوره هذا العام، ويدعو العائلات والأصدقاء إلى لقائه داخل مراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة خلال عطلات نهاية الأسبوع.