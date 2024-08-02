فينيسيا المتخمة بالسياح تفرض قواعد على المجموعات ومكبرات الصوت

اعتباراً من أمس، بدأت مدينة فينيسيا (البندقية) المتخمة بالسياح، وضع حد لحجم المجموعات السياحية بنحو 25 فرداً، مع حظر مكبرات الصوت في محاولة لخفض الازدحام الهائل، وتحسين الحياة اليومية للسكان المحليين في المدينة الإيطالية الشهيرة. وتعاني فينيسيا - وهي أحد أكثر المقاصد شهرة في العالم - ازدحام السائحين .

وعلى الرغم من أن السياحة تدرّ أموالاً على خزائن المدينة، فإنها تتسبب أيضاً في أضرار ضخمة وتزعج السكان. والهدف من هذه الإجراءات الجديدة يتمثل في حماية هدوء وسكينة السكان المحليين، والسماح للمشاة بمزيد من حرية الحركة، وتطبق القواعد على منطقة وسط المدينة وعلى جزر مورانو وبورانو وتورتشيلو.

وتردّد أن غرامة عدم الامتثال للقواعد تراوح بين 25 و500 يورو (27 دولاراً و540 دولاراً).

وفي أبريل الماضي، بدأت فينيسيا فرض رسوم قدرها خمسة يورو على زوار اليوم الواحد على أساس تجريبي. واستمرت التجربة حتى منتصف يوليو.