هولندا تصدر تحذيراً عاجلاً لحماية الأطفال من الذئاب

أصدرت السلطات المحلية في هولندا تحذيراً عاجلاً للآباء والأمهات لحماية الأطفال من الذئاب، وعدم زيارة الغابات ذات المحميات الطبيعية الكبيرة الواقعة قرب أوتريخت.

وحدثت مواجهات عدة بين الذئاب والأطفال في متنزه «حديقة أوتريختسي هوفيلروج»، وهو ما دفع السلطات أمس إلى تحذير جميع زائري المنطقة، بضرورة توخي الحذر الشديد، خصوصاً أن المنطقة تعيش فيها أعداد كبيرة من الذئاب وتنظر إلى الزوار على أنهم دخلاء على مناطق عيشها وصيدها المعتادة.

وكان أحد الأطفال قد تعرض منذ أيام لهجوم وعضة ذئب في جنبه، أثناء رحلة مدرسية، إلا أن إصابته كانت طفيفة، وحاولت الجهات تكذيب وقوع الحادثة إلا أنه تم تأكيد أقوال الشهود، من خلال إجراء اختبار حمض نووي (دي إن إيه).