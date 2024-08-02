33.7 مليون ألماني يقرأون الصحف يومياً

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن 33.7 مليون شخص في ألمانيا يقرأون الصحف يومياً.

وأعلنت مجموعة «ميديا أنالايز» في مدينة فرانكفورت الألمانية، أن هذا العدد يعادل 47.7% من سكان البلاد الناطقين بالألمانية الذين تزيد أعمارهم على 14 عاماً. وبالمقارنة السنوية، تراجع هذا العدد بشكل طفيف، حيث كان عدد من يقرأون الصحف في ألمانيا العام الماضي قد وصل إلى 34.6 مليون شخص (بنسبة تعادل 49.4%). وأوضحت نتائج الدراسة أن عدد الأشخاص الذين يحصلون على الصحف اليومية في ألمانيا بنظام الاشتراكات وصل إلى 29.4 مليون شخص، الأغلبية العظمى منهم من قراء الصحف الإقليمية (28.1 مليون مشترك).

ووفقاً للنتائج، فقد تصل صحف «التابلويد» التي تُباع بشكل فردي إلى 6.9 ملايين قارئ في ألمانيا يومياً. وتصل الصحف الإقليمية الواسعة الانتشار عبر الاشتراكات إلى 3.6 ملايين قارئ يومياً.

ولم تشمل الدراسة النسخ الإلكترونية والصحافة الرقمية الأخرى.