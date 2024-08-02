«صيفك رواية».. قراء يجوبون العالم في الخيال والواقع

تصحب الكتب القراء في رحلات خيالية إلى دول العالم، حيث يبحرون في ثقافات العالم المختلفة، لكنها هذا الصيف تتيح لهم فرصة السفر إلى تلك الدول في حملة «صيفك رواية» التي أطلقتها دار «روايات» التابعة لـ«مجموعة كلمات»، برعاية «طيران الإمارات» على مدار أربعة أسابيع، مخصِّصة كتاباً واحداً من إصداراتها للقراءة في كل أسبوع من أسابيع الحملة التي تستمر حتى 25 أغسطس.

وتوفر الحملة للقراء فرصة الفوز بتذاكر سفر من «طيران الإمارات» إلى دول مؤلفي الكتب الأربعة، إذ يتعين على القراء تقديم مراجعات وعروض تقديمية عنها، ومشاركة هذه المراجعات مع حسابات دار «روايات» على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تسجيل ونشر فيديو يلخص فيه المشارك الكتاب الذي قرأه، حيث ستشرف لجنة متخصصة على تقييم المراجعات والعروض، واختيار الفائزين والإعلان عن أسمائهم في ختام الحملة.

وتعكس الحملة أهمية القراءة وتشجيع أفراد المجتمع على الاستفادة من الإجازة الصيفية في التعلم والمطالعة والكتابة والاستمتاع بالقراءة، وترسيخ أثرها الإيجابي لدى القراء، والتزامها الراسخ بتعزيز النشر والترجمة، تماشياً مع رؤية إمارة الشارقة ودولة الإمارات التي تسعى إلى بناء مجتمع معرفي واعٍ وقادر على التواصل والحوار مع الثقافات العالمية.

وتفتح الحملة باب التنافس للفوز بتذكرتي سفر إلى البحرين، بتقديم القراء مراجعة لكتاب «مدن داخلية» للكاتبة البحرينية غدير الخنيزي، ويتنافس القراء للفوز بتذكرتين إلى تركيا بعد تقديم مراجعة لكتاب «رسائل سوريا وفلسطين»، للكاتب التركي يوسف أكشورا، ويحوي الكتاب 30 رسالة وثّقها خلال زيارته إلى سورية ولبنان وفلسطين في عام 1913. أما مراجعو كتاب «هيبة الجمال» للكاتبة بييداد بونيت، فيتنافسون للفوز بتذكرتي سفر إلى إسبانيا، وسيحظى مراجعو كتاب «المجموعات القصصية» للقاصة والروائية البرازيلية كلاريس ليسبكتور بفرصة للفوز بتذكرتي سفر إلى البرازيل. وإلى جانب تذاكر السفر تقدم «روايات» جوائز أسبوعية للمشاركين في المراجعات والعروض التقديمية وتقييمات القراءة للكتب الأربعة، عن طريق الإجابة عن الأسئلة التي تطرحها «روايات» أسبوعياً على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وتشمل تلك الجوائز أربع حقائب تحوي كتباً مميزة من إصداراتها لأربعة فائزين سيُعلن عن أسمائهم أسبوعياً على حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام».

يشار إلى أن «روايات» أطلقت حملة «صيفك رواية» الأولى من نوعها على صعيد المنطقة في يوليو 2022، بالتعاون مع «طيران الإمارات».