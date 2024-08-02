911 عنواناً إماراتياً في «المدينة المنورة للكتاب»

تستعرض شركة منصة للتوزيع نخبة من إصدارات 80 دار نشر إماراتية في النسخة الثالثة من معرض «المدينة المنورة للكتاب» الذي يجمع المئات من دور النشر المحلية والعربية والدولية في مركز الملك سلمان حتى الخامس من أغسطس الجاري، بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية.

وتأتي مشاركة «منصة» في هذا المعرض للسنة الثالثة على التوالي في إطار مهمتها الرامية إلى رفع حصة الناشر الإماراتي في سوق الكتاب محلياً وعالمياً، من خلال دعم حضوره في مختلف الأحداث الثقافية، إلى جانب توسيع نطاق وصول الكتاب الإماراتي والعربي إلى المنطقة والعالم.

وعبر جناحها في المعرض، تعرض «منصة» 4400 كتاب، توفّر من خلالها نافذة للقارئ السعودي للإطلال على 911 عنواناً من إبداعات الناشرين الإماراتيين تتناول شتى مجالات الأدب والمعرفة، وتلبي مختلف أذواق جمهور المعرض.

وأشار مدير عام شركة منصة للتوزيع، راشد الكوس، إلى أن المشاركة في معرض المدينة المنورة للكتاب تعكس الحرص على دعم الناشرين الإماراتيين في الدخول إلى سوق الكتاب السعودية التي تعد من أهم الأسواق على مستوى المنطقة، ما يسهم في تعزيز مبيعاتهم وانتعاش أعمالهم، مؤكداً التزام الشركة برفد المنتج الثقافي العربي في دولة الإمارات، والإسهام في نمو قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية فيها.

راشد الكوس:

. تعكس المشاركة بالمعرض الحرص على دعم الناشرين الإماراتيين في الدخول إلى سوق الكتاب السعودية التي تعد من أهم الأسواق في المنطقة.