حقيبة ترفيهية بأيدي أصحاب الهمم.. لإسعاد ذوي التحديات البصرية

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أمس، أول حقيبة تفاعلية ترفيهية شاملة لأصحاب الهمم من ذوي التحديات البصرية، وذلك دعماً لخططها الرامية إلى تمكينهم خلال الإجازة الصيفية، تم تصنيعها وتطويرها بأيدي كوادر المؤسسة المبدعة من أصحاب الهمم.

وأعلنت المؤسسة عن توفيرها 20 حقيبة مجانية لأول 20 طفلاً من ذوي الإعاقة البصرية، في إمارة أبوظبي يتقدمون لطلبها.

وأضافت المؤسسة في بيان: «يأتي إطلاق هذه الحقيبة التفاعلية الشاملة كجزء من التزام (زايد العليا لأصحاب الهمم)، تجاه دعم وتمكين فئة أصحاب الهمم الذين يواجهون تحديات بصرية، ودمجهم بشكل كامل في المجتمع، وتشمل محتوياتها ألعاباً معرفية ترفيهية مخصصة لأصحاب الهمم من ذوي التحديات البصرية والإعاقات الذهنية».

وتتضمن الحقيبة أربع ألعاب، الأولى عن استكشاف الأشكال الهندسية، والثانية لاستثارة حسية اليدين، والثالثة لتنوّع الألوان من خلال مطابقة وتمييز الألوان، والرابعة عن مطابقة وتمييز الأشكال الهندسية.

وأكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أنها لن تدخر جهداً في مواصلة العمل على تنفيذ وإطلاق المبادرات والبرامج والمشروعات التي تخدم أصحاب الهمم، وتسهم في تحقيق التمكين والاندماج الكامل لهم في مجتمع دولة الإمارات.