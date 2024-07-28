حُماة بيئة يرحبون بإنشاء حديقة زيساب الجديدة

رحب دعاة حماية البيئة بتخصيص حديقة وطنية جديدة في لاوس، تعد موطناً للعديد من أنواع الحيوانات النادرة وغير العادية.

وستغطي حديقة زيساب الوطنية مساحة تزيد على 202 ألف هكتار في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والتي تعد موطناً لبعض الأنواع ذات المظهر المتفرد.

وتشمل هذه الأنواع مونتجك روزفلت، الذي ينتمي إلى جنس الغزلان، وقرد دوك أحمر الساق، الذي يعد أحد أجمل أنواع الرئيسيات في العالم.

وتعد المنطقة أيضاً موطناً لحيوان ساولا البقري الذي يبلغ حجمه حجم الغزلان، والذي اكتشف فقط في عام 1992، ويعد غامضاً للغاية حتى إنه يُعرف أيضاً باسم «وحيد القرن الآسيوي». وقال مدير مكتب الصندوق العالمي للحياة البرية في لاوس، لوريس بالنتيني: «نعتقد أن هذا التخصيص يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جهود الحفاظ على البيئة وضمان الإدارة المستدامة للكنوز الطبيعية الثرية في زيساب».