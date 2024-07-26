الكوكايين يصل إلى أنسجة أسماك القرش في البرازيل

أظهرت اختبارات وجود أثر للكوكايين في أنسجة أسماك قرش قبالة سواحل مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وكتب علماء في دراسة نشرت في دورية «ساينس أوف ذا توتال إنفيرونمنت» العلمية، أن هذا المخدر وجد طريقه للحيوانات المفترسة بسبب إطلاقه المستمر من مرافق معالجة مياه الصرف الصحي التي لا تقوم بمهمتها كما ينبغي.

كما أن بعض الأسماك ربما تكون قد هاجمت حزم الكوكايين التي فقدها مهربون في البحر قبالة سواحل البرازيل إحدى أكبر أسواق المخدرات في العالم.

ووفقاً لدراسة أجراها معهد أوزوالدو كروز للعلوم والتكنولوجيا والصحة فإن 13 عينة من أسماك القرش البرازيلية التي فحصها العلماء على مدى ثلاث سنوات، أثبتت جميعها وجود كوكايين في أنسجة العضلات والكبد. وقالت عالمة الأحياء راشيل آن هاوزر ديفيس في بيان: «من الضروري إجراء دراسات محددة لتحديد العواقب الدقيقة لهذا التلوث على الحيوانات».