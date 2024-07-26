«البندقية السينمائي».. الدورة الـ 81 حافلة بالنجوم والأفلام

يتوقع أن تشارك مجموعة كبيرة من النجوم والأفلام المهمة، في الدورة الـ81 لمهرجان البندقية السينمائي الذي سيقام خلال الفترة من 28 أغسطس إلى السابع من سبتمبر المقبلين، في مقدمتهم أنجلينا جولي، وليدي غاغا، وبراد بيت، وجورج كلوني، ونيكول كيدمان.

ويتنافس 21 فيلماً على «جائزة الأسد الذهبي» المرموقة لأفضل فيلم، وفق ما أعلن المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا خلال مؤتمر صحافي بوساطة البث التدفقي.

ومن أبرز الأفلام التي تتجه الأنظار إليها «جوكر: فولي آ دو» Joker: Folie a deux، للمخرج تود فيليبس، الذي يعود ليقف وراء الكاميرا في هذه التتمة لفيلم «جوكر» Joker، وهي كما الفيلم الأساسي من بطولة جواكين فينيكس، إلى جانبه هذه المرة ليدي غاغا.

ويتضمن البرنامج أيضاً فيلم «ماريا» Maria الذي تؤدي فيه أنجلينا جولي دور المغنية الأوبرالية الشهيرة ماريا كالاس خلال الحقبة الأخيرة من حياتها في باريس. كذلك سيستقطب النجمان جورج كلوني وبراد بيت الأضواء بمواكبتهما في الليدو عرضاً خارج المسابقة لفيلم «وولفس» Wolfs من إخراج جون واتس ومن بطولتهما.

أما «ذي روم نكست دور» The room next door للمخرج الإسباني الكبير بيدرو ألمودوفار، وهو أول فيلم له بالإنجليزية وصوّره في نيويورك، فأُدرج في المسابقة الرسمية، ويتولى الأدوار الرئيسة فيه كل من تيلدا سوينتون وجوليان مور وجون تورتورو.

وفي «ذي أوردر» The Order للمخرج الأسترالي جاستن كورزيل، يجسّد الممثل البريطاني جود لو دور عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ينغمس في أوساط العنصريين البيض في ثمانينات القرن الـ20.

وأُدرجت في البرنامج ثلاثة أفلام فرنسية، هي: «لور زانفان آبريه أو» Leurs enfants apre eux للتوأمين لودوفيك وزوران بوخرمة والمقتبس من رواية تحمل العنوان نفسه للكاتب نيكولا ماتيو نالت جائزة «غونكور» عام 2018. و«جويه أفيك لو فو» Jouer avec le feu، العمل الثالث للشقيقتين دلفين ومورييل كولان من بطولة فنسان ليندون وبانجامان فوازان، و«تروا زامي» Trois amies لإيمانويل موريه، عن ثلاث نساء تتشابك علاقاتهن الرومانسية.

ويُعرض من خارج المسابقة فيلم «فينالمان» Finalement لكلود لولوش، مع الجزائري الأصل كاد مراد وإلسا زيلبرستين والتونسي الأصل ميشال بوجناح وساندرين بونير.

وتنافس خمسة أفلام إيطالية في المسابقة، من بينها «كوير» Queer، أحدث أفلام لوكا غوادانيينون، وهو مقتبس من رواية للكاتب وليام بوروز، من بطولة دانيال كريغ.

أما «إيدو» Iddu للمخرجين فابيو غراسادوني وأنطونيو بياتزا، ومن بطولة إليو جيرمانو وباربرا بوبولوفا وتوني سيرفيلو، فمستوحى من قصة زعيم مافيا «كوزا نوسترا» في صقلية ماتيو ميسينا دينارو الذي قبض عليه في يناير بعدما بقي فاراً ثلاثة عقود، وتوفي في السجن بعد أشهر قليلة من توقيفه.

كذلك تشهد الدورة الـ81 من الـ«موسترا» عودة البرازيلي والتر ساليس بعد 12 عاماً على آخر عمل له، بفيلم «آيم ستيل هير» I’m still here المقتبس من كتاب يروي القصة الحقيقية لامرأة تبحث عن زوجها النائب الذي اختطفته السلطات العسكرية البرازيلية في حقبة الدكتاتورية.

وتتولى الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبّير رئاسة لجنة التحكيم هذه السنة. وإضافة إلى «الأسد الذهبي»، تختار لجنة التحكيم الفائزين في السابع من سبتمبر المقبل بـ«الأسد الفضي»، جائزة لجنة التحكيم الكبرى، وبـ«الأسد الفضي»، جائزة أفضل إخراج، وبجوائز أفضل تمثيل للرجال والنساء وأفضل سيناريو.