«القومي للمسرح المصري» يحتفي بالمرأة في دورة سميحة أيوب

تنطلق الدورة الـ17 للمهرجان القومي للمسرح المصري الأسبوع المقبل، بمشاركة 36 عرضاً من بينها 33 في المسابقة الرسمية فضلاً عن برنامج زاخر بالندوات وورش التدريب مع تكريم 10 من نجوم وصنّاع المسرح.

ويمثل المهرجان الذي يقام في الفترة من 30 يوليو الجاري إلى 17 أغسطس المقبل، بانوراما للإنتاج المسرحي المصري بمختلف قطاعاته على مدى العام، ويشمل عروضاً لمسرح الدولة والفرق المستقلة والمسرح الجامعي.

وتحمل الدورة الجديدة اسم الممثلة سميحة أيوب «تقديراً لمسيرتها الطويلة التي تشمل تجارب عالمية مع مخرجين من فرنسا وروسيا وإنجلترا».

كما اختارت إدارة المهرجان «المرأة المصرية والفنون الأدائية» محوراً رئيساً للندوات وبجانب العروض المسرحية والندوات الفكرية، ينظم المهرجان مسابقة للتأليف المسرحي، وأخرى للمقال النقدي، إضافة إلى ورش تدريب في التمثيل والإخراج والكتابة والسينوغرافيا.

ويصدر المهرجان بالتزامن مع هذه الدورة 13 كتيباً من بينها 10 عن المكرمين، وهم: الممثل أحمد بدير والممثل أحمد آدم والممثل أسامة عباس والممثلة سلوى محمد علي والممثل عزت زين والمنتج أحمد الإبياري والممثل حسن العدل ومصمم الرقصات عاطف عوض والمخرج عبدالله سعد وأستاذة النقد المسرحي نجوى عانوس.

وقال الممثل محمد رياض رئيس المهرجان «المهرجان ليس حفل افتتاح وختام وعروض ومسابقات وندوات فحسب وإنما هو فعاليات كثيرة تقام في الوقت نفسه، لتصنع حراكاً مسرحياً يجذب الجمهور، ويرى فيها المسرحيون ثمرة جهودهم وأعمال بعضهم».