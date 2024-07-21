بطولة تحبس الأنفاس.. مغامرون على حبال بين مرتفعات شاهقة

يتبارى العشرات من المغامرين الذي يمثلون دول العالم في بطولة سنوية تحبس الأنفاس تستضيفها جبال كراب سوغن غيون السويسرية، ويتوجب على المتسابقين المشي على الحبال على ارتفاعات شاهقة.

وعلى ارتفاع 2252 متراً شارك أكثر من 31 رياضياً مغامراً في لعبة تحدي الجاذبية، والفوز سيكون من نصيب من يجتاز المسافة بأسرع وقت. يذكر أن بطولة العام الماضي وهي الأولى في عمر هذه المسابقة فاز فيها الفرنسي بينويت بروم، البالغ 27 عاماً، قاطعاً 60 متراً في أقل من 38 ثانية، بينما فازت الفرنسية لويز لينوبلي بسباق الاستعراض للسيدات مع قفزة أمامية استعراضية تسمى Front Almighty Flip.

وعلى الرغم من المخاطر الكبيرة التي تتسم بها هذه المسابقة، فإنه يتم اتخاذ تدابير وقائية دقيقة لضمان سلامة ونجاة المتنافسين الذين يسقطون خلال مشيهم على الحبال.