وفاة بوب نيوهارت كوميديان أميركا الأول في ستينات القرن الـ 20

توفي عن عمر 94 عاماً الممثل الكوميدي بوب نيوهارت، على ما أفاد أمس مقربون من الراحل الذي طبع التلفزيون الأميركي وكان الكوميديان الأول في ستينات القرن العشرين وسبعيناته، وجسّد أخيراً شخصية البروفيسور بروتون في مسلسل «ذي بيغ بانغ ثيوري» The Big Bang Theory.

وأوضح وكيل أعمال الراحل جيري ديغني في بيان أن بوب نيوهارت توفي في منزله في لوس أنجلوس بعد سلسلة من المشكلات الصحية. وبرز نيوهارت في مجال الكوميديا عام 1960 بعدما كان في البداية مُحاسِباً وسجّل ألبوم «مونولوجات» بعنوان «ذي باتن داون مايند أوف بوب نيوهارت»، مكّنه من أن يحتل المركز الأول في قوائم المبيعات في ذلك الوقت، ومن أن يحصل على جوائز موسيقية مرموقة، إذ نال جائزة «غرامي» لأفضل ألبوم وجائزة ثانية في فئة أفضل فنان جديد.