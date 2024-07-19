العثور على 106 بيضات تماسيح نادرة في كمبوديا

قال مسؤولون في كمبوديا إن خبراء الحفاظ على البيئة في البلاد عثروا على 106 بيضات لنوع نادر من التماسيح السيامية في محمية للحياة البرية غرب كمبوديا، ووصفوا ذلك بأنه أكبر اكتشاف في السنوات الـ20 الماضية، ما أعطى أملاً جديداً لبقاء أندر أنواع التماسيح في العالم في البرية.

واكتشفت المجموعة البيض في حديقة كارداموم الوطنية، وجرى تفريخ ما مجموعه 60 بيضة بنجاح، وفقاً لبيان مشترك أصدرته وزارتا الزراعة والبيئة، بدعم مجموعة بيئية للحفاظ على الحيوانات والنباتات.

وقال البيان: «يشير هذا الاكتشاف إلى أن المنطقة تشكل موطناً رئيساً للتماسيح البرية، ما يوفر الأمل في تعافي الأنواع».

وكان هذا النوع من التماسيح منتشراً على نطاق واسع في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، لكنه الآن مدرج باعتباره مهدداً بالانقراض من قِبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. وقد اختفى تماماً بحلول تسعينات القرن الـ20.