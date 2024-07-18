انتحار امرأة سمّمت 5 سائحين بفندق في بانكوك

قالت الشرطة التايلاندية، أمس، إنه يُعتقد أن امرأة (56 عاماً)، سمّمت خمسة سائحين فيتناميين بمادة «السيانيد» التي قدمتها لهم في أكواب قبل أن تشرب هي أيضاً السم، وذلك في أحد الفنادق الفارهة في بانكوك.

واكتشف موظفون في فندق «جراند حياة إيراوان» وسط مدينة بانكوك، مساء أمس، جثث ثلاثة رجال وثلاث نساء، في أحد الأجنحة. ولم يكشف الفحص الأولي للمكان عن وجود أي آثار للعنف، حيث تم سريعاً استبعاد شبهة السرقة.

وأفادت الشرطة في مؤتمر صحافي بأنها تعتقد أن أحد السائحين الستة وراء الحادثة.

وقال نوباسيل بونساواس، من مكتب شرطة العاصمة في بانكوك: «نؤكد أن أحد القتلى الستة تسبب في وقوع هذا الحادث باستخدام السيانيد. إننا واثقون بأن أحد الستة نفّذ الجريمة». وأكد أقارب القتلى وجود خلاف بشأن المال.