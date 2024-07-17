عروس تقاد إلى السجن بثوب العرس قبل دقائق من تقطيع الكعكة

انتهت ليلة الأحلام لنانسي رودريغيز بغير ما تشتهي وبدلا من التقاط صورها بثوب العرس الفاخر وجدت نفسها في مؤخرة سيارة الشرطة، حيث تم القبض عليها في حفل زفافها.

ولم يُسمح حتى لنانسي رودريغيز جواداراما بقطع كعكتها قبل اعتقالها، وتم احتجازها لدى وصولها إلى الكنيسة، وعرضها على النيابة العامة بفستان زفافها الأبيض.

أما زوجها المحتمل كليمنتي مارتينيز، فقد فضل الهروب من العرس، على مواجهة الشرطة، ولكن دون أن تكتب له النجاة إذ تم العثور عليه ميتًا في سيارته في فيلا غيريرو بالمكسيك، محاطًا بأكثر من 200 غلاف رصاصة، دون أن يكشف عن الفاعل.

وحُكم على العروس بالسجن لمدة 11 عامًا وستة أشهر بتهمة السرقة بقوة السلاح، حيث نجح المدعون العامون في إثبات أنها كانت عضوًا في منظمة Familia Michoacana الإجرامية وشاركت في عملية سطو عنيفة حصلت في مارس 2022. وبحسب التحقيق، فقد سرقت أموالاً من أحد الضحايا في تينانجو ديل فالي مع امرأة أخرى وشريكين من الذكور. وتقدمت الضحية بشكوى إلى النيابة العامة، مما أدى إلى التعرف عليها والتحقيق معها.

من جهة أخرى تم التعرف على زوجها المقتول بأنه قاتل محترف لدى العصابة نفسها ومنذ عام 2021، حيث عرضت السلطات مكافأة قدرها أربعة عشر ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه, وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "مترو".

وكان الزوج خضع لتحقيقات بتهمة ابتزاز تجار الدجاج المحليين في وادي تولوكا، فضلاً عن مشاركته في العديد من عمليات الاختطاف والقتل في المنطقة.