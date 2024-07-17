دب يهاجم سائحاً فرنسياً شمال إيطاليا

قالت السلطات الإيطالية، أمس، إن دباً أصاب سائحاً فرنسياً في إقليم ترينتينو شمال شرق البلاد. وقد أصيب الرجل، (43 عاماً)، خلال سيره صباحاً في منطقة درو، شمال بحيرة جاردا، وجرى نقل الرجل الذي أُصيب في ذراعيه وساقيه إلى مستشفى في مدينة ترينتو القريبة على متن مروحية، ولم يتم الإعلان إن كانت حالته خطرة أم لا.

ويعمل حراس الأحراش على تحديد مكان الدب.

ويشار إلى أن الاحتكاكات بين البشر والدببة متكررة الحدوث في ترينتينو. وكان عداء قد لقي حتفه الأسبوع الماضي على يد دب في المنطقة. ومنذ ذلك الحين، تجدد الجدل بشأن التعايش بين الدببة والبشر. وقد تم، أخيراً، التصديق على مسودة قانون للحد من أعداد الدببة في ترينتينو.