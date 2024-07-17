الحرارة في بعض المناطق خارج الأرض 925 درجة مئوية

يصدر تقرير للطقس عن القزمين البنيين الأقرب إلينا، حيث يرسم صورة للوضع المناخي فيهما بأنه «لا رحمة فيه»، ويمكن القول بعبارات خفيفة إنه حار جداً مع مزيج كيميائي سام في الغلاف الجوي، وسحب من جزيئات السيليكات، تدور مثل عاصفة ترابية في الصحراء الكبرى، والقزم البني هو جرم سماوي أكبر من الكوكب، وأصغر من النجم.

وقدمت بيانات «جيمس ويب»، نظرة ثلاثية الأبعاد لتبدل المناخ أثناء دوران القزم البني دورة كاملة حول نفسه، حيث يستغرق الأكبر منهما سبع ساعات، والأصغر خمس ساعات، مع وجود طبقات متعددة من السحب على أعماق جوية مختلفة، وكانت درجة الحرارة عند قمم السحب نحو 925 درجة مئوية.

واستخدم الباحثون ملاحظات ويب، لإجراء فحص تفصيلي للظروف الجوية على الأقزام البنية، وتحديداً للاثنين اللذين يدوران حول بعضهما على بعد نحو ست سنوات ضوئية من الأرض.