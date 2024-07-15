بعد شهر من الضرب والإهانات وأقسام الشرطة .. صديق لشيرين يطمئن جمهورها: "في أجمل حالاتها"

بعد شهر صعب من الأزمات الحادة، كان مليئاً بالضرب والإهانات والغضب والمشاجرات والتردد على أقسام الشرطة شاكية ومشتكى عليها، بين شيرين وطليقها حسام حبيب، أطلّ أحد أصدقاء الفنانة المصرية ليطمئن جمهورها بأنها الآن في أفضل حالاتها !

فقد طمأن الشاعر المصري بهاء الدين محمد، جمهور شيرين عن صحتها وحالها، موضحاً أنه زارها في منزل عائلتها الذي تواجدت فيه بعد الأزمة، وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأنه التقى شيرين، وأنها بحال جيدة، مطمئناً الناس على صحتها، قائلاً: "بطمنكم عليها هي في أجمل حالاتها مع العائلة".

وأكد الشاعر ما ذكره شقيق شيرين محمد قبل فترة، حول أنها توجهت بصحبتهم إلى منزل العائلة، وتم إنهاء الخلاف بينها وبينهم.

كما لم يكتف بهاء الدين محمد بذلك، بل شوق الجمهور لخطوة شيرين المقبلة، مؤكداً أنها تضع آخر اللمسات لأغانٍ جديدة.

ولم يمر المنشور مرور الكرام، بل تفاعل معه الجمهور إلى حد كبير، وتوجهت التعليقات بالشكر إلى بهاء الدين محمد، حيث أعرب محبو الفنانة عن سعادتهم بتواجد شيرين مع عائلتها، أملا في عودتها من جديد وإنهاء كافة الأزمات التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن نيابة القاهرة الجديدة، كانت قررت الأسبوع الماضي، بعد المشاجرة الأخيرة بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وطليقها حسام حبيب، صرف الاثنين عقب خضوعهما لجلسة تحقيق بحضور دفاع كل منهما.

وفي أقوالها أمام النيابة، اتهمت شيرين حسام حبيب بالتعدي عليها بالضرب والتسبب في جرح قطعي لها بمنطقة الرأس، بينما اتهمها حسام بتحطيم الأستوديو الخاص بهما، والتسبب في إتلاف بعض الأجهزة، والتعدي عليه لفظياً بالسب والشتائم.

وكشف مصدر مقرب من شيرين عبدالوهاب، أن حسام عرض عليها الصلح والتنازل عن تلك المحاضر بعد انتهاء جلسة التحقيق، إلا أنها رفضت بشدة، مؤكدة أنه تسبب لها في أذى نفسي وبدني كبيرين.

وأوضح المصدر أنه من الممكن أن تطلب شيرين التنازل عن البلاغات خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها أكدت أمام الحضور عدم تأهلها نفسياً في الوقت الحالي بالتصالح.

كما أوضح أن محمد عبدالوهاب شقيق شيرين، كان برفقتها داخل النيابة، حيث حضر جلسة التحقيق، بعدما سمحت له شيرين بذلك، خاصة أن الصلح وقع بينهما منذ اليوم الثاني لواقعة التعدي عليها.

وقررت النيابة إخلاء سبيل حسام حبيب بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتعدي بالضرب على شيرين عبدالوهاب داخل شقتها.

في حين طلب حبيب شهادة ابنة الفنانة شيرين عبدالوهاب والاستماع لأقوالها حول واقعة الضرب.

إلى ذلك، احتلت أخبار تلك المشاجرة عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي خصوصا بعد انتشار فيديو يظهر شيرين وهي بحالة صعبة تصرخ وتحطم.