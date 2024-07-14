الكشف عن كبسولة تتيح البث الحي من داخل الجسم ومخترعها يجربها على نفسه أمام الجمهور (فيديو)

استعرض مؤسسو شركة ناشئة تدعى بيلبوت اختراعا جديدا يسمح بالنظر داخل جسم الإنسان دون الحاجة لأجهزة تنظير أو أشعة، وذلك باستخدام كبسولة صغيرة بحجم حبة فيتامين مزودة بقدرات تقنية استثنائية.

ولكن اللافت في العرض لم يكن فقط الاختراع المثير بل تجربته أيضا، التي قام بها أحد صناع الشركة على الهواء مباشرة متيحا للجمهور الرؤية داخل أحشائه وعلى الهواء مباشرة.

وعرض المؤسس المشارك والمهندس أليكس لوبيكي الاختراع، وهو عبارة عن حبة صغيرة قابلة للبلع توفر للأطباء بثا حيا من داخل الجسم البشري. بل كان لوبكي واثقًا بدرجة كافية من اختراع شركته الناشئة لدرجة أنه ابتلع واحدة من هذه الحبوب مباشرة على المسرح، مما أدى إلى عرض فريد لتلك التقنية التي قد تغير قواعد التنظير الطبي.

وتم بعد ذلك التحكم في الحبة عن بعد - باستخدام وحدة تحكم من جهاز بلاي ستيشن- بواسطة أستاذ الطب في مايو كيلينك والمؤسس المشارك للشركة فيفيك كومبهاري، مما منح الجمهور بثًا حيًا رائعًا للجزء الداخلي من المريء والمعدة لدى لوبيكي.

وفي عرض تجريبي قصير، قبل أن يبتلع لوبيكي الحبة، أظهر الاثنان قدرة الحبة على السباحة في خزان صغير من الماء بفضل ثلاث مضخات نفاثة يمكنها ضخ الماء في ستة اتجاهات مختلفة.

وبعد عدة تكرارات، أوضح لوبكي أن شركة بيلبوت خفضت حجم حبوبها من نموذج أولي ضخم بحجم كرة القدم تقريبًا - "غير قابل للبلع تمامًا" - إلى "حجم كبسولة صغيرة متعددة الفيتامينات".

ومن خلال جعل المريض يبتلع الحبة، قال كومبهاري إنه قادر على "الحصول على زوايا نظر مشابهة جدًا لما كنت سأحصل عليه لو استخدمت منظارًا داخليًا تقليديًا".

وقال بعد إلقاء نظرة فاحصة على بطانة معدة لوبكي: "الآن، لحسن حظ أليكس، في هذه المراجعة الموجزة، يبدو كل شيء طبيعيًا هنا".

وأكد الطبيب أن وجود الحبة سيكون غير محسوس بالنسبة للمريض، كما أنها ستخرج مع إفرازات الجسم الهضمية بشكل طبيعي.