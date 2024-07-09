من أجل حماية كوكب الأرض.. اتبع هذه العادات الصحية

من أجل الحفاظ على كوكبنا وحمايته، ثمّة أمور يمكنك القيام بها، قد تفيد صحتك في الوقت ذاته أيضًا. إليكم بعض العادات الصحية التي يمكن أن تساعد على مراعاة البيئة أكثر:

ركوب الدراجة، أو المشي، أو الجري، وبذلك تمارس الرياضة، من دون الاعتماد على السيارة، ممّا يقلّل من الانبعاثات في الهواء.

تناول وجبات نباتية، يقلّل تلوّث البيئة ويحد من التأثيرات السلبية على صحة الإنسان.

عدم هدر الماء أثناء ممارسة عادات صحية، مثل غسل اليدين وتنظيف الأسنان.

تقليل كمية الغازات الدفيئة التي يمكن أن تؤثّر على المناخ، وبالتالي على صحتنا، من خلال إطفاء الأنوار، وفصل الأدوات المنزلية عند عدم استخدامها، وشراء السلع المعاد تدويرها، وضبط جهاز تنظيم الحرارة على وضع "صديق للبيئة".