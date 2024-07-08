وفاة أمريكي أشعل ألعابا نارية على رأسه احتفالاً بعيد الاستقلال

توفي رجل في ولاية كارولينا الجنوبية بعد أن وضع ألعاباً نارية مشتعلة على رأسه خلال احتفال في الرابع من يوليو، وفقاً للسلطات.

ونقلت محطة WASZ3 عن الشرطة قولها أن عناصرها استجابوا بعد الساعة 10:20 ليلا يوم الخميس، لنداء طوارئ. وعندما وصل رجال الشرطة، عثروا على رجل، تم تحديده فيما بعد على أنه ألين راي ماكجرو البالغ من العمر 41 عامًا، ملقى على الطريق يعاني من إصابات خطيرة في الرأس، حيث تم إسعافه ليلقى حتفه سريعا في الساعة 11:10 ليلا.

وقال المسؤولون إن ماكجرو لقي مصرعه بعد إشعال “علبة ألعاب نارية كبيرة” ووضعها فوق رأسه، الأمر الذي أدي لانفجارها وفقا للطبيب الشرعي الذي أكد وجود إصابات بالغة في الرأس بسبب الانفجار.

وقالت الشرطة إن ماكجرو كان يحضر حفلة في الحي وقت وقوع الحادث، حيث حاول المارة ثنيه عن الفكرة. ويحتفي الأمريكيون بعيد الاستقلال في الرابع من يوليو بوسائل متعددة منها الألعاب النارية، حيث غالبا ما تسجل حوادث وإصابات بسبب الاستخدام الطائش لها.