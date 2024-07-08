حرقة المعدة سببها خلل وظيفي قد يتحول الى "سرطان"

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن حرقة المعدة تعد من المتاعب الشائعة، التي تصيب الجهاز الهضمي بسبب تناول أطعمة دسمة أو أطعمة حريفة، مؤكدة أنها تعد أمراً طبيعياً إذا حدثت من حين إلى آخر.

أما إذا كانت حرقة المعدة تحدث بشكل متكرر ومستمر، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، نظراً لأنها تشير إلى الإصابة بالارتجاع المريئي، حيث تدخل محتويات المعدة الحمضية إلى المريء، بسبب وجود خلل وظيفي في العضلة العاصرة الواقعة بين المعدة والمريء.

وقد يؤدي الاتصال المستمر بين حمض المعدة العدواني والغشاء المخاطي الحساس المبطن للمريء إلى عواقب وخيمة تتمثل في التهاب المريء وتضيق المريء بسبب التقرحات والندبات والتهاب الحنجرة وفقدان مينا الأسنان. وقد يصل الأمر إلى حد الإصابة بسرطان المريء.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة الإصابة بحرقة المعدة بشكل متكرر ومستمر، وذلك للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل العلاج الدوائي (مثل مثبطات مضخة البروتون).

وإلى جانب العلاج الدوائي ينبغي أيضاً تعديل النظام الغذائي وتغيير نمط الحياة، حيث ينبغي الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والحريفة والإقلال من القهوة، مع مراعاة إنقاص الوزن والإقلاع عن التدخين.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة الارتجاع المريئي، فيتم حينئذ اللجوء إلى الجراحة لإصلاح الخلل الوظيفي بالعضلة العاصرة الواقعة بين المعدة والمريء.