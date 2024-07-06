أميركا تستعد لإعدام نصف مليون بومة

في خطوة لقيت انتقادات واسعة أعلنت دائرة الأسماك والحياة البرية الأميركية عن خطة للقضاء على ما يقرب من 450 ألف بومة على مدى ثلاثة عقود، في محاولة لإنقاذ "البومة المرقطة" المهددة بالانقراض في ولايات أوريغون وواشنطن وكاليفورنيا.

وتواجه البومة المرقطة، وهي من أنواع البوم الأصلي في الساحل الغربي، خطر الانقراض بسبب "البومة المخططة" الغازية التي انتشرت من شرق الولايات المتحدة.

وتتكاثر البومة المخططة بأعداد أكبر وتحتاج إلى مساحة أقل للبقاء، مما يجعل البومة المرقطة غير قادرة على المنافسة.

ووفقا لديلي ميل، ستتم عملية الإعدام بواسطة رماة مدربين في غابات الساحل الغربي، حيث سيتم استدراج البوم المخططة باستخدام أصوات جاذبة مسجلة ثم إطلاق النار عليها.

وأثارت هذه الخطة جدلا واسعا بين دعاة حماية البيئة والحيوانات، حيث يعتبرها البعض حلا قاسيا وغير فعال، بينما يراها آخرون ضرورية لإنقاذ البومة المرقطة من الانقراض.