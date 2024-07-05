إيلون ماسك يحذر بيل غيتس: سأمحوك إذا راهنت ضد "سيارتي"

وجَّه إيلون ماسك تحذيراً لبيل غيتس من العبث معه مرة أخرى، حيث سيواجه المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت تهديداً بمحو ثروته إذا قام بأي محاولة أخرى للمراهنة ضد شركة تسلا.

ويعتقد ماسك أنه سيحول شركة صناعة السيارات إلى شركة عملاقة للذكاء الاصطناعي بقيمة مذهلة تبلغ 30 تريليون دولار بمجرد أن تكمل تسلا محورها من بيع السيارات الكهربائية أولاً وقبل كل شيء إلى تشغيل أسطول مربح من سيارات الأجرة الآلية والروبوتات البشرية، وفقاً لما نقلته مجلة "Fortune".

وكتب ماسك في تغريدة له: "بمجرد أن تتوصل شركة تسلا إلى حل مشكلة القيادة الذاتية بشكل كامل ولديها [روبوتها] أوبتيموس في حجم الإنتاج، سيتم محو أي شخص لا يزال يراهن بالبيع على المكشوف". حتى لو كان بيل غيتس".

وأصبح التنافس بين الثنائي علنياً بعد تسريب تبادل في عام 2022 يظهر أن أغنى رجل أعمال في العالم رفض دعم العمل الخيري لغيتس عندما علم أن الأخير لا يزال لديه مركز بيعي بقيمة نصف مليار دولار يراهن بها على انخفاض سعر سهم تسلا.

وكتب ماسك في الرسائل النصية غير المؤرخة: "آسف، لكن لا يمكنني أن آخذ أعمالك الخيرية بشأن تغير المناخ على محمل الجد عندما يكون لديك مركز بيعي ضخم ضد شركة تسلا، الشركة التي تبذل قصارى جهدها لحل مشكلة تغير المناخ".