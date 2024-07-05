عملية سطو «جريئة» في إيطاليا

قالت الشرطة إن أفراد عصابة مسلحة نصبوا كميناً لشاحنة محملة بأموال نقدية جنوب إيطاليا وهربوا وبحوزتهم ثلاثة ملايين يورو.

ووقعت عملية السطو «الجريئة» على طريق مزدحم قرب مدينة برينديزي خلال ساعة الذروة صباح أمس الخميس.

وأطلق أفراد العصابة النار أثناء محاولتهم إجبار شاحنة نقل الأموال على الوقوف إلى جانب الطريق.

كما أضرم الجناة النار في سيارات عدة لعرقلة التدخل من جانب الشرطة، وظلت سحابة كبيرة من الدخان الأسود تخيم على مكان الحادث لساعات.

وقالت الشرطة إن اللصوص الذين يُعتقد أن عددهم يراوح بين ثمانية و10 أشخاص، تمكنوا من الفرار.

ولم يصب أحد بأذى، إلا أن الشرطة أفادت بأن حراس الأمن الخمسة في الشاحنة أصيبوا بحالة صدمة.

ولحقت أضرار بشاحنة نقل الأموال واشتعلت النيران في أربع مركبات أخرى على الأقل، وتم إغلاق الطريق في الاتجاهين لساعات عدة، ما تسبب في اختناقات مرورية لمسافات طويلة.