العثور على بقايا طفلة أسترالية «هاجمها تمساح»

أعلنت الشرطة الأسترالية، أمس، أنها عثرت على بقايا لفتاة تبلغ (12 عاماً)، تعرّضت لـ«هجوم تمساح» خلال ممارستها السباحة قرب بلدة نائية شمال أستراليا.

وبعد تفتيش الموقع، قالت الشرطة إنها عثرت على بقايا «تعتقد أنها لطفلة مفقودة تبلغ 12 عاماً».

وقالت إيريكا غيبسون من شرطة الإقليم الشمالي، إن «هذه أخبار مدمرة للعائلة والسكان وكل من شارك في عمليات البحث».

وفُقدت المراهقة، مساء الثلاثاء الماضي، عندما كانت تسبح في بلدة مانغو كريك الصغيرة التي تقع على بعد نحو سبع ساعات بالسيارة جنوب غرب داروين، عاصمة الإقليم الشمالي في أستراليا، ويقطنها السكان الأصليون. وأوضح بيان لشرطة الإقليم الشمالي أن «التقارير الأولية تشير إلى أن الطفلة تعرّضت لهجوم تمساح».

وفي عام 2013، قُتل تمساح يبلغ طوله 4.5 أمتار بالرصاص بعد مطاردة سكان له في المنطقة. وتعرّض رجل يبلغ (54 عاماً) عام 2017 لهجوم في المنطقة نفسها.