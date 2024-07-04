زيارات خاصة جداً إلى الأكروبوليس.. بـ 5000 يورو

أطلق الأكروبوليس في أثينا، أحد أكثر المعالم الأثرية استقطاباً للزوار في العالم، جولات سياحية خاصة خارج ساعات العمل الرسمية يمكن الإفادة منها مقابل 5000 يورو، وفق موقع التذاكر الإلكترونية لهيئة التراث اليوناني.

وتبدأ هذه الجولات المخصصة لمجموعات تصل إلى خمسة أشخاص، والتي أثارت الجدل عند الإعلان عنها، في الساعة السابعة صباحاً، أو يمكن إجراؤها في المساء بعد الساعة الثامنة.

وأشار موقع «هيلينيك هيريتج» الذي يعرّف بهذه الجولات باسم «ذي أكروبوليس إكسبيرينس» (تجربة الأكروبوليس)، إلى أن «هذه الخدمة الحصرية ليست متوافرة سوى لأربع مجموعات من خمسة أشخاص كحد أقصى في وقت واحد، ويمكن أن تشمل الاستعانة بمرشد شخصي» إذا ما أراد الزائرون ذلك.

وبحسب وسائل إعلام يونانية، أجريت أول زيارة خاصة السبت الماضي بعد موعد الإغلاق الرسمي، وقام بها زوجان روسيان رفقة مرشدهما الخاص.

وتبلغ كلفة تذكرة الدخول العادية للأكروبوليس 20 يورو. ويشهد المعلم المدرج ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو، والذي بُني في القرن الخامس قبل الميلاد، نمواً مطرداً في أعداد الزائرين، لاسيما بسبب ازدياد السياح الآتين عبر السفن السياحية.

وسجّل الموقع العام الماضي رقماً قياسياً من الزوار بلغ نحو أربعة ملايين، بزيادة تفوق 31% في عام واحد، لدرجة أن المنظمة الوطنية للموارد الأثرية اضطرت إلى تحديد فترات زمنية لوقف التدفق.