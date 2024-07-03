أعداد دلافين نهر ميكونغ تعاود الانتعاش

عاودت أعداد الدلافين في نهر ميكونغ الانتعاش لتصل إلى أكثر من 100 دلفين، في نتيجة تبعث بأمل جديد لهذه الثدييات المهددة بالانقراض.

وقال وزير الزراعة ديث تينا خلال احتفال بمناسبة اليوم الوطني لصيد الأسماك «لدينا حالياً نحو 105 دلافين». وانخفضت أعداد هذه الحيوانات من 200 خلال تعداد أوّل عام 1997 إلى 89 عام 2020.

ويعود الارتفاع الأخير في أعدادها إلى ثماني ولادات سُجّلت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بحسب بيان لوزارة الزراعة.

وقال ديث تينا إنّ «الوزارة اتخذت إجراءات مشددة لمكافحة الصيد غير القانوني، وتصنيع معدات الصيد التي تلحق أضراراً جسيمة بالموارد البحرية وتوزيعها».

وكانت دلافين إيراوادي، وهي حيوانات صغيرة خجولة يمكن التعرف إليها من خلال جباهها المستديرة وأنوفها القصيرة، تسبح في السابق حتى دلتا ميكونغ في فيتنام، على بعد مئات عدة من الكيلومترات إلى الجنوب.