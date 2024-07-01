1000 صوت تصدح في أوبرا باستيل

يتردد 1000 صوت في القاعة الكبيرة لدار أوبرا الباستيل في باريس فيما يشبه أجواء الملاعب الرياضية، إذ أجري أول من أمس أحد آخر التمرينات على «كراود آوت»، وهي مسرحية خارجة عن المألوف مستوحاة من عالم الرياضة.

وسعى مؤلف المسرحية، الأميركي ديفيد لانغ، إلى الحصول على «أصوات» و«أناشيد لمشجعي كرة القدم»، و«من هذه المادة الثقافية الشعبية، صنع مسرحية تتمتع بهذا المقدار من الشعبية لكونها منجزة بمشاركة هواة»، كما قالت لـ«وكالة فرانس برس»، مديرة أكاديمية أوبرا باريس، ميريام معزوزي.

ومن المقرر أن تُعرض المسرحية أمام الجمهور اليوم، كجزء من الأولمبياد الثقافي الذي يقام قبل أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

ويتوزع أعضاء الجوقة على خشبة المسرح وفي صفوف الجمهور أيضاً، ويغنون بقيادة مديري الجوقة، ويتحدثون، ويهمسون، ويصفقون بأيديهم على الإيقاع، ويؤدون الحركات.