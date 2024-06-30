إنقاذ زوج من الجابيرو من بين ألسنة النيران

أنقذت هيئات حكومية وجمعيات مدنية، من بين ألسنة النيران، في منطقة بانتانال البرازيلية، زوجاً من الجابيرو، وهو نوع من طيور اللقلق تشتهر به هذه المحمية الطبيعية، وبات الحيوانان رمزاً لقدرة هذه الغابات التي تختزن تنوعاً حيوياً كبيراً على الصمود، رغم الحرائق التي أتت على مساحات شاسعة منها.

ونادراً ما تترك طيور الجابيرو البالغ طولها نحو 1.5 متر، عشها إلا إذا شعرت بالتهديد، وهو ما حدث لهذا الزوج الذي رحل هرباً من حرائق الغابات العام الماضي.

وبعدما عادا هذا العام، شهدا مرة جديدة النيران تقترب بشكل خطر من الشجرة التي أقاما عشّهما فيها، وسط أكبر الأراضي الرطبة في العالم. وأُنقذ زوج الجابيرو من خلال عملية نسقتها منظمة غير حكومية وهيئات رسمية، تمثلت في إنشاء نوع من سياج الأمان حول العش الموجود فوق شجرة لاباشو، إحدى أكبر أنواع الأشجار في منطقة بانتانال.

وأزال عناصر الإطفاء النباتات المحيطة لمنع انتشار الحريق، ثم قاموا بِرَيّ المنطقة لـ48 ساعة، بهدف تبريد الأرض.

ورشّت مروحية كمية من الماء فوق المكان بشكل دقيق لتجنّب ترطيب العش أو إتلافه.

وتكللت المبادرة بالنجاح، وبات الطيْران آمنين وسليمين ولم يضطرا للهجرة، كما حصل في العام الماضي.