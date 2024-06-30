عدد سكان ألبانيا في انخفاض مستمر

وصل عدد سكان ألبانيا إلى مليونين و402 ألف، و113 نسمة، في انخفاض قدره 419 ألفاً و831 نسمة عما كان عليه عام 2011، بحسب نتائج آخر تعداد وطني نُشر أول من أمس.

وذكر التقرير الذي أعده المعهد الألباني للإحصاء أن «عدد السكان المقيمين في جمهورية ألبانيا حتى 18 سبتمبر 2023، بلغ 2.402.113 نسمة، ما يمثّل انخفاضاً بنحو 420 ألف نسمة، مقارنة بتعداد عام 2011».

وأشار المعهد إلى أن هذا الانخفاض «مستمر منذ تسعينات القرن الماضي، مدفوعاً إلى حد كبير بالهجرة».

وقبل التسعينات وسقوط النظام الشيوعي بقيادة أنور خوجة، كانت ألبانيا تشهد نمواً سكانياً مستمراً.

وفي الفترة التي تلت ذلك والتي شهدت أزمة اقتصادية غير مسبوقة عام 1997، وانخفاض معدل المواليد وهجرة جماعية، شهدت ألبانيا ولاتزال، هجرة 50 ألف شخص كمعدل سنوي، بحسب المعهد.