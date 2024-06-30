البيرو: اكتشاف موقع أثري يعود إلى 5000 عام

اكتشف علماء آثار أنقاض مكان تاريخي يعود إلى نحو 5000 عام شمال غرب البيرو.

وتم الاكتشاف قبل أسابيع في الموقع الأثري لوس باريدونيس في اوترا باندا -لاس أنيماس قرب تشيكلايو، لكن لم يُعلن عنه حتى أول من أمس، لحماية المكان من ناهبي الكنوز.

وقال الباحث لويس مورو في مقطع فيديو نشرته وزارة الثقافة البيروفية: «من المحتمل أننا أمام صرح يعود إلى 5000 عام»، مضيفاً أن «المساحة المعمارية محددة بجدران» مصنوعة من الطين.

ومما تبقى من المعلم، حدد علماء الآثار منحوتات ذات أشكال بارزة، بينها جسم بشري برأس طائر، وتمثيلات لقطط أو حتى مخالب زواحف.

وعُثر أيضاً على جثة مدفونة لطفل يراوح عمره بين خمس وست سنوات تقريباً، خلال عملية التنقيب التي موّلتها الجامعة الكاثوليكية في البيرو، وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA).