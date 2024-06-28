رسم مائي لغلاف «هاري بوتر» بـ 1.9 مليون دولار

بيع الرسم المائي الأصلي الذي تصدّر غلاف الطبعة الأولى من «هاري بوتر وحجر الفيلسوف»، أمس مقابل 1.9 مليون دولار في مزاد أقيم في الولايات المتحدة.

ويظهر الرسم الذي أنجزه توماس تايلور عام 1997، الساحر الصغير بنظارته المستديرة وندبة جبهته على شكل صاعقة ووشاحه، وهو يستقل قطار «هوغوورتس إكسبرس».

وأصبح الرسم المائي الذي خُمّن سعره في البداية بين 400 و600 ألف دولار، أغلى قطعة مرتبطة بعالم «هاري بوتر» تُباع في مزاد، بحسب بيان لدار «سوذبيز» للمزادات.

وفي عام 1997، أسندت إلى الرسام توماس تايلور الذي كان يبلغ 23 عاماً ويعمل في مكتبة للأطفال في مدينة كامبريدج البريطانية، مهمة إعداد رسم مائي لغلاف الكتاب.

وصدرت هذه الطبعة الأولى في 26 يونيو 1997، وطُبعت 500 نسخة منها.