هجوم ذئاب يسبب إصابات خطرة لامرأة في حديقة حيوانات فرنسية

أصيبت امرأة تبلغ 37 عاماً، بجروح خطرة، الأحد، بعدما عضتها ذئاب في حديقة حيوانات تواري، في منطقة باريس.

وأشار المصدر إلى أنّ الحادثة وقعت قرابة الساعة التاسعة، صباح الأحد، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها صحيفة «لو باريزيان».

وبحسب المعلومات الأولية، كانت الضحية التي قضت ليلتها في فندق تابع للحديقة، تمارس رياضة الجري.

وذكر المصدر أنّ المعلومات الأولية تشير إلى أنّها «دخلت منطقة مخصصة للذئاب، بعدما تجاوزت نظامين للسلامة، وخندقاً، وجهازاً كهربائياً، من شأنها أن تمنع الحيوانات من الهروب».

وأضاف المصدر، أن المرأة أصيبت «في رقبتها وساقها وظهرها»، وتم نقلها إلى المستشفى، وهي في حالة خطرة، وقد ُفتح تحقيق بالحادثة.