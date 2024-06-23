بيع مزهرية عمرها 2000 عام بـ 4 دولارات

تبين أن مزهرية تم شراؤها بمبلغ 3.99 دولار في أحد متاجر التوفير بولاية ماريلاند، هي قطعة أثرية من حضارة المايا يبلغ عمرها حوالي 2000 عام.

وقالت آنا لي دوزير من واشنطن إنها كانت تتسوق في متجر 2A Thrift Store في كلينتون عندما لفتت انتباهها مزهرية غير عادية. وقالت دوزير لقناة WUSA-TV "لقد بدت قديمة، لكنني اعتقدت أنه ربما تبلغ من العمر 20 أو 30 عامًا ونوع من التقليد السياحي، لذا أحضرتها إلى المنزل".

وقالت دوزير إنها كانت تزور المكسيك في رحلة عمل في وقت سابق من هذا العام عندما لاحظت أن بعض المعروضات في متحف الأنثروبولوجيا تشبه إلى حد كبير المزهرية التي اشترتها مقابل 3.99 دولار.

وتحدثت مع أحد مسؤولي المتحف، الذي أوصى بأن تتصل بالسفارة المكسيكية عندما تعود إلى وطنها .وشاركت دوزير الصور وأبعاد المزهرية مع السفارة، وتم التعرف على القطعة على أنها قطعة أثرية من حضارة المايا يعود تاريخها إلى 200-800 من التقويم الميلادي.

وأعادت دوزير وعائلتها المزهرية إلى السفير المكسيكي إيستان موكتيزوما باراغان في حفل أقيم في المعهد الثقافي في المكسيك.

وقالت: "أشعر بسعادة غامرة لأنني لعبت دورًا في قصة إعادتها إلى الوطن. أود أن تعود إلى مكانها الصحيح وإلى حيث تنتمي، لكنني أريد أيضًا إخراجها من منزلي لأن لدي ثلاثة أطفال صغار" مشيرة أنها "شعرت بالرعب من أنه بعد ألفي عام سأكون أنا من سيكسرها!" وقال المسؤولون إن المزهرية سيكون لها في النهاية مقر جديد في متحف مكسيكي.

وتم بيع مزهرية أخرى من متجر التوفير، بمبلغ 3.99 دولارًا من متجر Goodwill في فيرجينيا، في مزاد علني العام الماضي بأكثر من 107000 دولار عندما تبين أنها صممت من قبل كارلو سكاربا لشركة Venini الإيطالية الشهيرة في عام 1942.