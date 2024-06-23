لص يسرق ألعاب مركز للأطفال المصابين بالتوحد

قالت الشرطة الأمريكية أنها تبحث عن لص قام بسرقة مجموعة ألعاب ثابتة للأطفال المصابين بالتوحد، في منتصف الليل.

وأظهر مقطع فيديو للمراقبة شخصًا ما في اراضي مركز Growing Together Behavioral Center أثناء وقت السرقة، حيث لم يبق مما كان من المفترض أنه ملعب خاص للأطفال، سوى خطافات معدنية صغيرة في الأرض.

وتبلغ قيمة ما تمت سرقته حوالي 10000 دولار وفقا للشرطة ويتضمن مظلة ومراجيح. وقالت ألكسيس لوسون لموقع News4jax وهي محللة سلوكية في المركز أنها لا تعلم مَن من الممكن أن يقوم بعمل شنيع كهذا.

ويحتوي المبنى على كاميرا مراقبة، والتي سجلت قيام شخص برش طلاء على عدسة الكاميرا، مشيرة إن الفيديو يظهر اللص وهو يرتدي قفازات وقناع تزلج.

وعلقت لوسون: "لقد كانت الصدمة كبيرة عندما دخلت العمل ولاحظت فقدان الملعب بكامله" وأضافت "الأطفال، يستحقون الكثير. إن المعدات الخارجية مخصصة لاحتياجاتهم الحسية ومهاراتهم الاجتماعية وإخراج الطاقة التي لديهم".

ويحاول فريق العمل الآن إيجاد طريقة لمنح الأطفال الخمسة والعشرين في المركز مجموعة لعب جديدة عبر جمع تبرعات مجتمعية لتعويضهم.