فنان الشارع الأشهر عالمياً.. «بلا حدود» في أستراليا

تستضيف مدينة ملبورن الأسترالية المعرض الفردي «بلا حدود» لفنان الشارع الأشهر عالمياً البريطاني بانكسي.

ويتوقع أن يستقطب المعرض، الذي افتتح أول من أمس، جمهوراً كبيراً من داخل أستراليا وخارجها، نظراً للشعبية التي يحظى بها هذا الفنان الذي لا تعرف هويته الحقيقية حتى الآن، على الرغم من شهرته الكبيرة.

ويعتبر الناشط والمخرج السينمائي المقيم في إنجلترا، بانكسي، واحداً من الظواهر الفنية في القرن الـ20. وحصل عام 2007 على جائزة أعظم فنان يعيش في بريطانيا، من قبل قناة «أي تي في» البريطانية، ولم يحضر لتسلم جائزته كما كان متوقعاً، وبقي محتفظاً بأسلوبه الغريب بالاختفاء، ليثير المزيد من إشارات الاستفهام حول أعماله وشخصيته، وأسلوبه الخاص، الذي تمثل بشكل مثير للدهشة عندما قطع أحد أعماله بتقنية متطورة، إذ بدأ العمل بإتلاف نفسه بمجرد إعلان بيعه في أحد المزادات قبل أعوام، وكانت هذه رسالة عميقة تدل على روعة حضور بانكسي الخفي.