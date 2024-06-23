مهرجان «موازين».. إيقاعات العالم تلتقي في المغرب مجدداً

انطلقت الدورة 19 لمهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب، مساء أول من أمس، بعدد من الحفلات الغنائية، كان من أبرز نجومها المصرية أنغام واللبنانية كارول سماحة.

وقدمت أنغام حفلها على مسرح النهضة المخصص للموسيقى العربية بصحبة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، لكن مع حضور جماهيري متواضع مقارنة بالدورات السابقة للمهرجان الأضخم موسيقياً في المغرب.

ولم يكن الإقبال كبيراً في مسرح السويسي المخصص للموسيقى العالمية، وكذلك مسرح شاطئ سلا المخصص لفناني المغرب، بينما كان الحضور في مسرح محمد الخامس الذي أقيم عليه حفل اللبنانية كارول سماحة جيداً.

وقال أحد المنظمين لـ«رويترز»، طالباً عدم نشر اسمه: «لا يمكن الحكم على نجاح المقاطعة من عدمها في أولى أيام المهرجان، فقد تتغير المعطيات في الأيام المقبلة».

ورفض الإفصاح عن حجم بيع التذاكر، أو إذا كان ضعف الإقبال قد فاجأ المنظمين. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جمعية مغرب الثقافات المنظمة للمهرجان.

لكن حجم الإقبال لم يكن عائقاً أمام الجمهور الذي حضر حفل أنغام، وحرص على رؤيتها على المسرح والتفاعل معها غناء وتصفيقاً، حيث قدمت باقة من أشهر أغانيها مثل «بخاف أفرح» و«أتمناله الخير» و«يا ريتك فاهمني» و«أساميك الكتيرة».

وقالت سيدة قدمت نفسها باسم أسماء: «صحيح أن الأوضاع الاقتصادية ليست على ما يرام في ظل ارتفاع الأسعار الصاروخي، لكن هذا لا يمنع من الترويح عن النفس، خصوصاً أنني من محبي أنغام».

ويعد موازين من أكبر المهرجانات الموسيقية في المغرب وشمال إفريقيا، إذ ذكر المنظمون أن آخر دورة أقيمت في 2019 جذبت أكثر من مليوني زائر.

وعلى مسرح محمد الخامس أطربت كارول سماحة جمهورها بأشهر أغانيها، مثل «بحبك يا حبيبي» و«اسمعني»، كما أهدت أغنية خاصة للعزاب.

وقالت إن «الموسيقى هي الحياة، هي الفرح، وكم نحتاج نحن كشعوب للفرح والسعادة رغم كل شي يحدث بالمنطقة.. نحن نتحدى الخوف والموت بهذه السهرة».

ويستمر المهرجان حتى 29 الجاري ببرنامج يشمل مجموعة من الفنانين العرب والأجانب، من بينهم هيفاء وهبي ومحمد رمضان وبلقيس وسميرة سعيد، والأسترالية كايلي مينوغ، والأميركية كاميلا كابيو، والأسكتلندي كالفين هاريس.

• 29 الجاري موعد اختتام الدورة 19 للمهرجان.