ما تأثير الشمندر على ضغط الدم والكوليسترول؟

كشف تقرير أن «للشمندر دوراً في خفض ضغط الدم المرتفع ونسبة الكوليسترول، مع تعزيز إمكانات مكافحة السرطان أيضاً».

ونقلت صحيفة «ميرور» عن الدكتور سوراج كوكاديا، من هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أن «الشمندر يمكن أن يقدم فوائد ممتازة لصحتنا، فقد ثبت أن النترات الغذائية في الشمندر تعمل على خفض ضغط الدم مركزيا ومحيطيا. علاوة على ذلك، يمكن أن تساعد أيضا في تحسين الأداء الرياضي».

وأوضح كوكاديا أن «أجسامنا تحوّل هذه النترات إلى أكسيد النيتريك، وهو الجزيء الضروري لتوسيع الشرايين وخفض ضغط الدم».

ويعتقد الباحثون أن «مضادات الأكسدة المعروفة باسم البيتانين، الموجودة في الشمندر، قد تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول. وهذا أمر بالغ الأهمية لحماية القلب والدماغ، خاصة وأن ارتفاع نسبة الكوليسترول يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية».

ويمكن لـ«البيتانين» أن يحد من خطر الإصابة بالسرطان، لأنها تساعد في تدمير الجزيئات غير المستقرة في أجسامنا، والتي تكون سرطانية بأعداد كبيرة، وفقا لموقع «Healthline».

ويوصي كوكاديا بدمج الشمندر مع العديد من العصائر أو الفواكه الأخرى، للمساعدة في إخفاء النكهة الترابية.