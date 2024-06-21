دعوى ضد مسافرة قضت رحلتها مكممة ومقيدة إلى مقعد الطائرة

رفعت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) دعوى قضائية ضد مسافرة على الخطوط الجوية الأمريكية تسببت بفوضى وذعر للركاب بعد محاولتها فتح باب المقصورة الأمامية في منتصف الرحلة مما أجبر المضيفات على ربطها في مقعدها وتكميمها بشريط لاصق.

وقامت هيذر ويلز من سان أنطونيو، 34 عامًا، بالركل والبصق على المضيفين والركاب بعد حوالي ساعة من رحلة 6 يوليو 2021، من دالاس إلى شارلوت بولاية نورث كارولينا.

وفي لقطات منتشرة للحادثة نشرها مستخدم على منصة تيك توك، يمكن سماع المرأة وهي تصرخ "أنت! أنت! أنت!" عندما غادر الركاب رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 1774 ووقف المضيفون بهدوء وهم يقومون بتوديعهم.

وفي عام 2022، فرضت إدارة الطيران الفيدرالية غرامة مدنية على ويلز بمبلغ قياسي قدره 81.950 دولارًا، حسبما أفاد موقع Business Insider. الولايات المتحدة، والآن رفع المحامي خايمي إسبارزا دعوى قضائية نيابة عن إدارة الطيران الفيدرالية في سان أنطونيو سعيًا لتحصيل تلك الأموال، وفقًا لصحيفة سان أنطونيو إكسبريس. ووفقا للدعوى القضائية المرفوعة في 6 يونيو، فإن ويلز "أرادت الخروج" ، وركضت إلى مقدمة الطائرة وأمسكت بمقبض باب المقصورة الأمامية، ومن ثم بدأت "تتحدث بشكل غير متماسك مع الركاب، قبل أن تزحف عائدة نحو المقصورة الرئيسية"، بعدها ذهبت ويلز إلى الباب الأمامي مرة أخرى بينما كانت تصرخ بألفاظ نابية قبل أن يقيدها مضيفان آخران، رغم تمكنها من ضرب أحد المرافقين في الرأس عدة مرات.

و"في النهاية، تمكنت المضيفات وأحد الركاب من تقييد المدعى عليها بشريط لاصق وأصفاد مرنة وإجبارها على الجلوس،" وفقًا لملف المحكمة. كما كممت المضيفات ويلز في محاولة لوقف نوبات صراخها. وجاء في الدعوى أنه حتى عندما كان مقيدة ومكممة، استمرت ويلز في "الركل والبصق ومحاولة عض ونطح مضيفة الطيران والركاب". وكانت الشرطة جاهزة على مدرج شارلوت لاعتقالها بعد الهبوط. " وفي النهاية، كان لا بد من تخدير المدعى عليها كي يتم إخراجها من الطائرة بواسطة سلطات إنفاذ القانون والمستجيبين الطبيين"، وفقًا للملف.

وبموجب الدعوى القضائية، انتهكت ويلز قواعد الطيران الفيدرالية من خلال محاولتها الوصول إلى مقصورة الطائرة والتدخل في عمل طاقم الطائرة وتهديده وتشكيل تهديد وشيك للركاب والموظفين.