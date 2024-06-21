إندونيسيا توقف سائحاً ألمانياً مشاغباً و«مكتئباً»

أعلنت الشرطة الإندونيسية القبض على مواطن ألماني مشاغب في جزيرة بالي، بعد سلسلة من الاعتداءات والإضرار بالممتلكات جراء معاناته الاكتئاب، بسبب مشكلات أسرية في وطنه.

وقالت الشرطة إن المشتبه فيه البالغ من العمر 37 عاماً، موجود في بالي منذ سبعة أشهر، حيث كان يسعى للسلوى والعزاء بعد طلاق والديه ثم وفاة والده.

والرجل متهم بصفع امرأة كانت تقود دراجة نارية في 12 يونيو الجاري، ما أسفر عن إصابتها بجروح طفيفة. وتردد فيما بعد أنه قام بتخريب «فيلا» في منطقة كوتا السياحية الشهيرة يوم السبت الماضي، حيث أفادت المزاعم أيضاً أنه هدد أحد الموظفين بسكين.

وقال إي كيتوت سودينا، رئيس شرطة كوتا للصحافيين، «لقد اعترف بأنه يعاني الاكتئاب، بسبب طلاق والديه ووفاة والده».

وأضاف كيتوت أن الرجل الألماني سرق ورشق رجال الشرطة بالحجارة. وقالت الشرطة إن الرجل يواجه اتهامات بالاعتداء والإضرار بالممتلكات وتوجيه تهديدات.