هل تنبأ الفراعنة بمسلسل "عائلة سيمبسون" الشهير؟

عثر علماء مصريون على رسم لشخصية كرتونية تشبه "مارغ سيمبسون" من مسلسل "عائلة سيمبسون" الشهير داخل تابوت مومياء عمره 3500 عام، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



إذ وجد العلماء رسماً لامرأة صفراء اللون ترتدي ثوبا أخضر طويلا وبشعر أزرق على شكل مستطيل، في التابوت الذي تم اكتشافه عام 2023 وتداوله نشطاء التواصل الاجتماعي مؤخراً.

أثار هذا الاكتشاف المدهش حيرة علماء الآثار وجذب اهتمام وسائل الإعلام العالمية، حيث انقسمت الآراء حول تفسير الرسم.

يرجّح علماء الآثار أن الرسم يمثل "تادي إيست"، ابنة رئيس كهنة مدينة الأشمونين القديمة، في رحلتها إلى الحياة الآخرة، وليس له أي صلة بشخصية "مارغ سيمبسون".