«نحن أدرى بحاجاتنا» ياباني في عمر الـ89 يبتكر تطبيقات لكبار السنّ

عادةً ما يقرّر المتقاعدون السفر أو ممارسة الرياضة أو زراعة الحدائق، لكنّ توميجي سوزوكي ركّز اهتمامه على برمجة الكمبيوتر، وفي سن الـ89، يعمل على ابتكار تطبيقات مخصصة لكبار السن، مستعيناً ببرنامج «تشات جي بي تي» القائم على الذكاء الاصطناعي.

وابتكر سوزوكي حتى اليوم 11 تطبيقاً مجانياً مخصصاً لكبار السنّ، يمكن تحميلها عبر هواتف «آيفون». ويتمثل أحدث إبداعاته، بعرض شرائح تُظهر للمستخدم الأغراض التي لا ينبغي نسيانها عند مغادرة المنزل، من المحفظة إلى أدوات السمع وصولاً إلى بطاقة التأمين الصحي، وطرأت له فكرة هذا التطبيق، بعد أن نسي في أحد الأيام أطقم أسنانه حين كان على وشك ركوب قطار فائق السرعة.

ويقول ضاحكاً «هذا ما يحدث لكبار السنّ». ويعتبر أن من الأفضل أن يكون مبتكر التطبيقات من كبار السنّ، كونه يدرك ما هو مفيد لهم. ويتابع «بغض النظر عن جهودهم، لا أعتقد أنّ الشباب يفهمون احتياجات كبار السنّ وتطلعاتهم.. نحن أدرى باحتياجاتنا».

تسجّل اليابان أعلى نسبة مسنّين في العالم، بعد موناكو، إذ تتخطى أعمار نحو ثلث سكانها 65 عاماً.

أما التطبيق الأكثر شعبية الذي ابتكره، فهو عدّاد لفترة الدخول إلى الحمام، يتم تنزيله نحو 30 مرة في الأسبوع، مع أنّه لم يصدر أي إعلان له.